Altas temperaturas e clima seco são esperados para este sábado em MS

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para este sábado (5) é de que Mato Grosso do Sul terá um dia quente e seco, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um bloqueio atmosférico, que dificulta a formação de nuvens de chuva.

Mato Grosso do Sul vem enfrentando, nos últimos dias, uma onda de calor, juntamente com o tempo muito seco. As estações meteorológicas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) vem registrando índices de umidade relativa do ar baixos, com valores entre 15% e 25% em grande parte dos municípios monitorados.

Por conta do tempo seco e quente, é recomendável umidificar os ambientes, beber bastante líquido, usar soro fisiológico nos olhos e narinas, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e, quando possível, permanecer em locais protegidos do sol, além de ficar atento aos alertas da Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Mesmo sendo inverno, Mato Grosso do Sul registrou a maior temperatura do ano na última quinta-feira (3): 37,5°C em Porto Murtinho. E há expectativa de quebra desse recorde ao longo dos próximos dias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado, Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 33°C. Em Dourados, 17°C pela manhã e 36ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 32ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 16°C e máxima de 32°C.

No Pantanal, em Corumbá a mínima será de 18°C e máxima de 37°C; Aquidauana terá variação entre 18°C e 37°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 18°C e atinge os 37°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 17°C e máxima de 36°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 17°C pela manhã e 35°C de tarde.

*Com informações de Governo-MS