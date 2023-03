Altas temperaturas e pancadas de chuva devem seguir por todo o fim de semana

A sexta-feira começa com sol, altas temperaturas e probabilidade de pancadas de chuva isoladas em diferentes regiões do estado, esse tempo deve persistir por todo o fim de semana.

Em Campo Grande a temperatura deve variar entre 22°C e 32°. Mesmo com a possibilidade de chuva durante o dia, a umidade relativa do ar segue em baixa, 40%.

Segundo o Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), este tempo quente e seco é favorecido pela atuação de uma circulação anticiclônica. As chuvas serão de intensidade fraca e moderada devido a combinação de calor e umidade, aliando ao avanço de uma frente fria oceânica.

Em Aquidauana as temperaturas podem chegar a 35°C. Dourados tem mínima de 22°C e máxima de 34°C. Ponta Porã terá máxima de 31°C. Já em Corumbá a temperatura varia de 24°C (mínima) a 33°C (máxima).

*Com informações de Cemtec e Inmet