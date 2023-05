Altas temperaturas e sol entre nuvens marcam o feriado em MS

Campo Grande começa o dia com céu claro e muitas nuvens. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a Capital tem mínima prevista de 20°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 70%.

Em Dourados, mínima de 18ºC e máxima de 29°C. Em Ponta Porã, mínima de 18°C e máxima de 29°C; em Iguatemi, mínima de 17°C e a máxima chega aos 28°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 18ºC e a máxima atinge os 30ºC.

As temperaturas mais altas ficam por conta das partes oeste e norte do Estado. No Sudoeste, Porto Murtinho terá mínima de 23ºC; no Pantanal, Corumbá com mínima de 25°C; no Norte, Coxim fica com 22°C. As máximas em todas essas cidades serão de 33ºC.