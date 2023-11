Altas temperaturas motivam aumento na busca por aparelhos de ar condicionado em Campo Grande

No Brasil, dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostram que a procura por compra de ar-condicionado na internet registrou um aumento de 60% neste mês, em relação com o mesmo período de 2022.

A procura por produtos usados também aumentou. Uma das maiores plataformas de compra e venda online de itens usados e seminovos no Brasil, a OLX, registrou aumento de quase 400% na procura por ventiladores, climatizares e aparelhos de ar condicionado em Mato Grosso do Sul nos últimos dias. Foi o estado com a maior procura por esses produtos.

O Setor de manutenção de aparelhos de ar condicionado também está em alta, inclusive no meio automotivo. Uma empresa da capital registra um aumento de 60% na procura por serviços.

O Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira exibiu uma reportagem sobre esse tema e ouviu pessoas do comércio que relatam dificuldades para atenderem a demanda. Ouça na íntegra: