Aluna-atleta de Campo Grande é convocada pela Seleção de Judô

Ana Clara Pereira Leite, judoca pela Associação Desportiva Moura, representará Mato Grosso do Sul no Brasileiro Regional, nos dias 1º e 2 de abril, em Brasília (DF). A aluna-atleta ccursa o 2º ano do ensino médio na Escola Sesi de Campo Grande.

Sua classificação para o Campeonato Brasileiro Regional de judô foi confirmada após se tornar campeã sub-18 e vice-campeã sub-21 do Meeting Estadual, disputado no ginásio Guanandizão no sábado (11).

Na sexta-feira (10), a judoca foi convocada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para participar de dois compromissos com a seleção brasileira de transição. O primeiro é a concentração, entre os dias 2 e 4 de abril, em São Paulo.

Em seguida, a atleta irá à República Tcheca, onde fará o Estágio Internacional e Treinamento de Campo, entre os dias 6 e 11 de abril, na cidade de Teplice. Ana Clara foi convocada por ser a primeira colocada no Ranking Nacional Sub-18 de judô.

*Com informações da Fiems