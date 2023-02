Alunas Sesi representam MS em brasileiro de atletismo

Duas alunas de unidades da Escola Sesi de Mato Grosso do Sul conquistaram ótimos resultados na seletiva estadual de atletismo escolar, disputada no último fim de semana de janeiro, e agora irão representar o Estado no campeonato brasileiro de atletismo, entre os dias 20 e 23 de março em Brasília (DF).

Ana Laura Pereira Cordeiro, da Escola Sesi Três Lagoas, assegurou vaga no torneio nacional ao vencer a prova dos 800 metros. Julia de Lima Silva, da Escola Sesi Campo Grande, sagrou-se campeã na prova dos 200m, além do vice-campeonato no lançamento de dardo, e aguarda a confirmação oficial da vaga no brasileiro.

Organizada pela Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul (FEEMS), a seletiva estadual foi realizada na pista de atletismo do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, e contou com a participação de alunos-atletas de 25 escolas de Campo Grande, Ponta Porã, Água Clara, Eldorado, Sonora, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

A FEEMS conta com o apoio da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp), além do patrocínio da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

*Com informações de Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS)