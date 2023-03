Aluno da Rede Estadual ameaça diretor com arma falsa

O diretor da Escola Estadual Teotônio Vilela, localizada no Núcleo Habitacional Universitárias, foi ameaçado de morte por um estudante de 15 anos, na tarde desta quinta-feira (23).

De acordo com o boletim de ocorrência, lavrado por policiais militares, o estudante se envolveu em uma briga com um colega na hora do intervalo. Ao ser encaminhado para a diretoria, o estudante começou a correr e o diretor foi avisado que o aluno portava uma arma. Por conta disso, intercedeu.

O diretor conseguiu desarmar o estudante que portava um simulacro. E logo após, o menor começou a ameaçar o diretor da escola, afirmando que iria o “furar de bala”. O estudante ainda afirmou que fazia parte de uma facção criminosa que atua no país.

A Secretaria de Educação do Estado – SED, acompanha o caso e informou que será aplicado o Regimento Escolar, que prevê suspensão e até transferência escolar.

Confira na íntegra a nota retorno da SED:

Na noite desta quinta-feira, na EE Teotônio Vilela, em Campo Grande, um estudante foi identificado portando um simulacro, objeto que simulava uma arma de fogo e que era utilizado como forma de ameaça a servidores e outros estudantes da escola. O item foi retido pela direção que registrou Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil. A Secretaria de Estado de Educação acompanha os desdobramentos por meio da Coordenadoria de Gestão Escolar. Quanto ao estudante envolvido, a SED informa será aplicado o Regimento Escolar, que prevê desde suspensão até a transferência da unidade escolar.