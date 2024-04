Alunos com deficiência terão direito a vagas de estágio

Estudantes com deficiência têm direito a 10% das vagas abertas para estágios nos órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual. A nova lei entrou em vigor nesta terça-feira (9), em publicação no Diário Oficial do Estado.

Também serão asseguradas aos estagiários as adaptações necessárias para o desempenho das atividades. Entre os beneficiários estão estudantes com deficiência que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial ou nos anos finais do ensino fundamental no Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

O objetivo da lei é servir como auxílio para inclusão social e profissional das pessoas com deficiência, ao garantir vagas em estágios que são atos que ajudam na formação profissional do estudante, visando inclusive uma preparação para o mercado de trabalho.

A subsecretária estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Telma de Matos, afirmou que a legislação promove "equidade e possibilidade" às pessoas com deficiência. "É uma ação extremamente positiva, que vem proporcionar a estes estudantes que muitas vezes estão às margens da empregabilidade, estão às margens desta inclusão, por isso é tão importante e necessária".

*Com informações do Governo do Estado