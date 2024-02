Alunos da Rede Municipal retornam às aulas nesta quinta-feira

Retornaram às aulas na manhã desta quinta-feira (15), os alunos da Rede Municipal de Educação de Campo Grande (REME).

Na Escola Municipal Professor Arlindo Lima, Julia Santana de 29 anos, mãe da Maitê de 10 meses e da Tábata de 6 anos, conta que a volta às aulas é sempre esperada com muita ansiedade e alivio. “O nosso coração fica apertado, porém é bom para elas e pra mim também, para eu conseguir trabalhar tranquila sabendo que elas estão na escola, estão estudando, não estão à toa”.

Com o retorno às aulas, alguns pais relatam a dificuldade da volta à rotina, levantar cedo e chegar no horário a escola. Problema que passou longe da Débora Oliveira, a enfermeira e mãe do Felipe de 7 anos, relata que a ansiedade e animação para o primeiro dia de aula fizeram com que o pequeno acordasse cedo sem problemas. “Muita expectativa, acordou cedo, cinco horas sem reclamar”.

Novamente, os kits não foram entregues com antecedência. Conforme a Secretaria de Educação, a previsão é de que os kits sejam entregues hoje, ao fim do dia letivo. Segundo a Prefeitura, a previsão era de que esses kits fossem entregues antes do inicio das aulas, o que não aconteceu.

