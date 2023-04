Alunos da rede municipal terão reforços de alfabetização

A Prefeitura de Campo Grande oficializou o projeto Aprender Mais na Reme (Rede Municipal de Ensino), a ser operacionalizado, em duas fases, nas unidades escolares que oferecem os anos iniciais do Ensino Fundamental. O projeto foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (10).

O Aprender Mais na Reme é oferecido no contraturno das aulas dos alunos e serve como reforço escolar para alfabetização e letramento para os alunos matriculados nos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, com ênfase para os alunos dos 5º anos, os mais impactados com a pandemia da Covid-19, pois estavam em fase de alfabetização.

Segundo a publicação, a primeira fase do projeto que iniciou em 1º de março encerra em 30 de junho de 2023.

Já a segunda fase do projeto ocorre no segundo semestre de 2023, com data a ser definida pela Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais (Suped) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), quando da publicação do Projeto Aprender Mais na Reme. A segunda fase é o caderno de concretização da alfabetização e letramento.

Ainda conforme o decreto, cabe à Suped coordenar o processo de implantação e implementação do projeto. A Resolução terá vigência durante o desenvolvimento do Projeto Aprender mais na Reme, revogadas as disposições contrárias, e foi assinada pelo secretário de Educação, Lucas Henrique Bitencourt.

O projeto já em desenvolvimento está sendo executado pelas unidades escolares da Reme, e conta com a participação dos gestores, equipes técnico-pedagógicas e professores. Assim, a Semed promove essa ação para complementar os trabalhos pedagógicos desenvolvidos pelos professores e gestores da Reme.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande