Alunos da REME de Ponta Porã iniciam avaliação interna nacional da qualidade do ensino

Os estudantes da rede municipal de ensino estarão realizando a avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica no período de 23 de outubro a 10 de novembro.

Organizada pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) as provas de Língua Portuguesa e Matemática que serão aplicadas para os estudantes dos 2°, 5° e 9° ano do Ensino Fundamental. As provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza serão aplicadas aos 5° e 9° ano de forma amostral e algumas escolas de Educação Infantil responder questionário sobre a qualidade da Educação Infantil.

Conforme a secretária Municipal de Educação, professora Mirta Landolfi, trata-se de uma avaliação externa em larga escala que busca traçar um diagnóstico da Educação brasileira e dos níveis de aprendizagem dos alunos. Atualmente, ela é o principal instrumento para aferir a qualidade da Educação Infantil até o Ensino Médio.

Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. O Saeb permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências.

As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).