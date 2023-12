Alunos de Campo Grande são medalhistas de ouro na 18ª OBMEP

Três alunos de escolas municipais de Campo Grande, foram medalhistas de ouro na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), disputada a nível nacional. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (20) e dos cinco estudantes premiados com ouro em Mato Grosso do Sul, três são da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Os vencedores são: Eduardo Nascimento de Souza, da Escola Municipal Major Aviador Y Juca Pirama de Almeida; Thales dos Santos Mareco, aluno da Escola Municipal Etalívio Pereira Martins, os dois medalhistas no nível 1. No nível 2, foi medalhista de ouro o estudante Jonas Elias Alves de Arruda, da Escola Municipal José Rodrigues Benfica.

Continue Lendo...

O nível 1 é disputado por alunos dos 6º e 7º anos e o nível 2, a disputa é de alunos dos 8º e 9º anos, do Ensino Fundamental. Ao todo, 58 estudantes da Reme foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De Campo Grande, disputaram a OBMEP 86 escolas da Reme. Podem participar da Olimpíada escolas municipais, estaduais, federais e militares.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, a importância da OBMEP é levar o estímulo do ensino da matemática aos alunos. “Hoje, o raciocínio lógico matemático é um dos índices que mais temos dificuldade, assim como a interpretação textual, então temos o foco de fazer o aluno ter o conhecimento do cálculo, assimilar o conteúdo da área da matemática”.

O secretário diz ainda que a Reme ter três alunos sendo premiados nacionalmente é um grande orgulho. “Isso mostra que nosso grupo, os professores, diretores, a nossa equipe pedagógica trabalha de forma coesa e com grande objetivo de levar ao aluno qualidade de ensino”.

De acordo com Bruno Amaro, diretor do Instituto de Matemática da UFMS de Campo Grande e coordenador Regional da OBMEP em Mato Grosso do Sul, o resultado de Campo Grande foi surpreendente. “A nível nacional são 500 medalhas de ouro, sendo que em MS, cinco alunos foram premiados e três da Rede Municipal. Isso equivale a 60% do percentual do Estado”.

Além disso, a OBMEP premia professores e dos 17 premiados em MS, oito docentes são da Reme. “A Reme sempre tem tirado medalhas de ouro, mas em termos proporcionais é a primeira vez que tem esse resultado. Chama a atenção pela proporção”.

A vendedora autônoma, Norma Oliveira, é mãe do Jonas, que passou de ano direto e vai para o Ensino Médio em 2024. Esta foi a primeira vez dele em uma disputa olímpica nacional. “Estou emocionada com o resultado, pois o sonho dele é ser professor de Matemática, meu filho é muito estudioso, nunca recebi nenhum tipo de reclamação da escola sobre ele”.

Segundo a diretora da Escola Municipal Etalívio Pereira Martins, onde Thales estuda, Giselle Clementino, é a primeira vez que o aluno do 6º ano disputa a olimpíada. “Nós da escola sentimos orgulho do resultado, pois o Thales é um aluno excelente e a OBMEP é nacional, o reconhecimento é grande”.

*com informações da Prefeitura de Campo Grande