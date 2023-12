Alunos premiados no ensino médio em conhecimento têm mais uma chance de ingressar na UFMS

Durante o ensino médio é comum ter avaliações de conhecimento que levam a prêmios e oportunidades únicas.

Aos estudantes que se destacaram em olimpíadas e competições acadêmicas, entre 2021 a 2023, ingressar nos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), virou uma realidade. As inscrições do Processo Seletivo de Olimpíadas do conhecimento de 2024, podem ser realizadas até o dia 29 de janeiro.

São 103 vagas abertas para 103 cursos de graduação presencial, em todos os campus da universidade. Essa iniciativa visa ampliar o acesso ao ensino superior de estudantes que conquistaram um desempenho notável nessas competições.

A seleção e análise dos candidatos será através de documentação comprobatória e não terá prova de concorrência. As informações detalhadas estão no edital disponível no portal de ingresso da UFMS.

O diretor de planejamento e gestão acadêmica da UFMS, Anderson Viçoso de Araújo, explica que essa nova forma de ingresso é voltado para esse grupo de estudantes

“Todas as instituições de ensino querem ter os melhores estudantes, os estudantes com os melhores desempenhos, e a UFMS não é diferente. Esses estudantes já têm um trajeto nas competições e deverão continuar brilhando na Universidade’, destacou.

O resultado será divulgado no primeiro semestre de 2024, conforme as convocações para matrícula. Confira aqui o edital.