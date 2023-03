Alvará Imediato, Prefeitura da capital oferece palestra

Com o objetivo de informar e esclarecer as dúvidas dos profissionais quanto a utilização das ferramentas disponibilizadas pela Prefeitura de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) realiza na próxima quinta-feira (2), a segunda edição do “Programa de Capacitação Semadur Qualificar para otimizar os processos”, com temática sobre Alvará Imediato (AI).

As inscrições estão abertas no site da Semadur e também no link abaixo sendo ofertadas 250 vagas aos profissionais da construção civil que ainda tenham dúvidas ou questionamentos quanto ao modelo de aprovação eletrônica para emissão do Alvará de Construção, por meio do sistema Alvará Imediato (AI).

Por ser um sistema totalmente online, qualquer erro no preenchimento da documentação pode acarretar a invalidação do processo. Desta forma, é importante os profissionais estarem atentos ao correto preenchimento da documentação exigida para a abertura do processo, pagamento da guia e emissão do Alvará Imediato.

O arquiteto e coordenador de Projetos e Sistemas de Licenciamento Digital da Semadur, João Augusto Albuquerque que irá conduzir a capacitação pontua a importância da capacitação.

“Os profissionais que utilizam o sistema do Alvará Imediato devem ter um cuidado redobrado no momento do preenchimento das informações. Pois ainda notamos que alguns profissionais não se familiarizaram com o sistema, não obedecem a configuração da prancha ou o preenchimento correto do memorial descritivo e isso acaba por atrapalhar a fluxo dos procedimentos. Temos também uma gama de novos profissionais que estão no mercado e solicitam a nós essas capacitações”.

Link para a inscrição clicando aqui.

Serviço: o Auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA), está localizado na Rua Sebastião Taveira, n. 272, São Francisco.

*Com informações de Prefeitura de Campo Grande