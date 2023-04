AMAS oferece curso de Cartazista

A Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados está oferecendo a formação “Curso de Cartazista online”, com carga horária de 10 horas, para comerciantes varejistas e profissionais interessados.

Para os associados AMAS, há desconto no valor individual e para grupos acima de cinco pessoas. Os valores incluem kit de materiais + frete + Certificado, enviado em PDF por e-mail ou WhatsApp. As aulas são gravadas e ministradas pelo administrador de empresas Adolfo Santana.

O kit de materiais possui Itens do kit do participante: 01 jogo de canetas poster preto (c/6); 10 cartazes amarelo liso 48×66; 01 jogo de canetas poster vermelho (c/6); 03 splashs amarelo oferta c/ aba 23x29cm; 03 cartazes de oferta 44x64cm; 01 régua de acrílico 60 cm; 01 limpador pit stop 500 ml (pesada); 01 folha com as dicas da montagem das letras; 01 caneta esferográfica azul; 01 folha com as dicas da montagem dos números.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail capacita@amasms.com.br ou (67) 3356-4450/ (67) 99610-9507.