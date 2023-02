Ambulantes que irão trabalhar no Carnaval passam por Curso de Manipulação de Alimentos

Os ambulantes que vão atuar no Carnaval de Campo Grande participaram, nesta quinta-feira (16), no auditório da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), da primeira edição do curso gratuito de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos. A qualificação foi promovida pela Sectur, Vigilância Sanitária (Visa), Associação dos Artesãos e de Comida Cultural, Típica, Regional e Familiar de Campo Grande (AACCGMS).

No treinamento, são abordados temas como Boas Práticas de Fabricação e Manipulação dos Alimentos; Exigências Sanitárias para Venda de Alimentos; Qualidade da Água para Consumo; Qualificação dos Fornecedores; Principais Irregularidades Encontradas nas Inspeções Durante os Carnavais e Festas Anteriores, dentre outros, são os objetivos do curso.

A vendedora informal Michele Silva, trabalha há sete anos como ambulante. Comercializando cachorro-quente, ela destaca a importância das boas práticas. “Eu trabalho com luva, com pano de prato, a panelinha já vem montada, deixo tudo organizado. Além disso, uso gorro para proteger os cabelos, corto as unhas, protejo tudo, porque é alimento, tem que se ter um cuidado especial para atender bem o cliente”.

José Israel que comercializa pipoca e churros evidencia a importância do curso: “É a primeira vez que esse tipo de curso é oferecido para os ambulantes e a SECTUR está e parabéns, além de nos ajudar dando diploma para mostrarmos aos consumidores, podemos oferecer um produto com mais segurança”

A secretária da Sectur, Mara Bethânia salienta, que o intuito é qualificar a categoria em boas práticas, com um cuidado desde a compra do produto, o preparo e a venda na rua. “Espera-se que os produtos tenham segurança do ponto de vista sanitário, para termos um Carnaval seguro”.

A ministrante do curso, Tereza Oliveira, da Vigilância Sanitária, destaca a importância do curso. “Eu acho muito importante essa capacitação. É bom porque a preocupação da população com a higiene dos alimentos é permanente e por mais que estejamos em um momento de festas os foliões não deixam de se preocupar com o que comem ou bebem”.

"É gratificante, a gente se sente mais seguro e repassa para outros colegas, como multiplicadores”, frisa Gilberto, comerciante que trabalhará nos 4 dias de folia.

*Com informações de Prefeitura de Campo Grande