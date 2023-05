AMHASF conta com nova unidade de atendimento

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários está atendendo em novo endereço, a partir dessa segunda-feira (22) a população conta com espaço exclusivo no segundo piso do Pátio Central Shopping.

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30.

Dentre os serviços oferecidos no local, é possível emitir guias para pagamentos, renegociação de dívidas, transferência de titularidade, emissão de documentação fundiária, além de consultas dos programas credihabita, locação social e sonho de morar.

A medida se dá em razão da reestruturação da sede da Agência, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, 415.

Setores internos da Agência estão em fase de realocação, como Diretoria de Atendimento e Desenvolvimento Social, Regularização Fundiária, Habitação e Programas Urbanos, Administrativo, Jurídico, além do Setor do Arquivo, que contém mais de 4 mil volumes com todo o histórico da Amhasf, desde a sua criação.

O teleatendimento da Amhasf está à disposição durante o horário comercial, caso haja dúvidas: (67) 3314-3900.