Ampliação do horário de atendimento no comércio da Capital resulta em aumento das vendas

A extensão do horário de atendimento no comércio durante o Natal foi positiva para lojistas do centro de Campo Grande. Djalma Santos é gerente de uma loja de acessórios femininos, na rua 14 de Julho, há 7 anos. Segundo Santos, o horário ampliado no natal 2023 trouxe bons resultados.

“A partir do dia 20, a gente percebeu nitidamente o aumento do fluxo. As pessoas ficando mais e principalmente comprando mais. A gente faz uma mensuração até as 18 horas pelo horário normal. E quando a gente vendia das 18h até as 21h, até as 21h30. E a gente percebeu 30, 40% da venda nesse período [entre 18h e 21h30]”, relata o gerente.

Elcio Marconato é proprietário de uma loja de artesanatos e aviamentos, na rua Maracaju, há 27 anos. Marconato ampliou o horário de atendimento em apenas 30 minutos e os impactos também foram positivos. “Nós tivemos um crescimento de 11% em relação às vendas do ano passado. A gente fica otimista com esses números, porque de ano a ano vinha caindo e nesse final de ano a gente conseguiu esse crescimento”, comenta.

De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Adelaido Spinosa, a ampliação do horário contribuiu para que mais pessoas fossem às compras no centro da Capital. “No Natal de 2022 para 2023, a gente acredita em um crescimento de 12%. Eu entendo que o horário estendido facilita a vida de todas aquelas pessoas que têm uma jornada fixa de trabalho e não tem possibilidade de sair para comprar. Não estão de férias, não estão em lazer. E isso acaba contribuindo muito para esse consumidor que seria excluído das suas compras, para que ele possa ser incluído e possa comprar”.