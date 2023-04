Ampliadas vagas para concurso da Polícia Civil e da Secretaria da Educação

Concursos realizados em 2017, 2018 e 2021 das Secretarias de Justiça e Segurança Pública, para o quadro da Polícia Civil, e de Educação para os cargos da Carreira Apoio à Educação Básica, tiveram as vagas ampliadas por meio de decretos publicados no Diário Oficial do Estado de hoje (10).

O ato amplia o quantitativo de vagas para provimento dos cargos efetivos de Agente de Polícia Judiciária, na função de Escrivão de Polícia Judiciária (39 vagas), Perito Forense, na função de Perito Criminal (52 vagas), Perito Papiloscopista (46 vagas) e Agente de Polícia Científica (32 vagas) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS).

Para o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação a ampliação foi de 258 vagas para provimento no cargo de Agente de Atividades Educacionais, distribuídas em 135 para a função de Agente de Limpeza e 123 para Agente de Merenda. Para o cargo de Assistente de Atividades Educacionais, na função de Assistente de Atividades Educacionais serão acrescidas o quantitativo de 42 vagas.

As destinadas a candidatos inscritos no certame da educação, na condição de cotistas negros, indígenas ou pessoas com deficiência (PCD), que não forem providas por falta de aprovados, serão preenchidas pelos da ampla concorrência, observada a ordem de classificação, por cargo, função e município.

As vagas serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as fases dos certames, observadas a ordem de classificação e o prazo de validade dos Concursos Públicos.

*Com informações do Governo Estado de Mato Grosso do Sul