AMSHF convoca beneficiários para alugar imóveis na região central

Aos inscritos para o Programa de Locação Social, a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMSHF), convoca mais de 860 candidatos ao programa para alugar imóveis com subsídio da Prefeitura na região central da cidade.

De acordo com o edital, publicado na sexta-feira (16), os beneficiários deverão comparecer na loja da AMHASF, localizada no Shopping Norte Sul Plaza, sempre dás 9h às 18h.

Do 1° ao número 287 da lista, a data de convocação é de 19 de junho (segunda-feira), de 288 a 574 no dia 20 de junho (terça-feira) e o restante dos convocados na lista devem comparecer a loja em 21 de junho (quarta-feira).

A Agência destaca que, de acordo com o Art. 2º do edital, o não comparecimento na data estipulada, acarretará na desclassificação do convocado.

Confira a lista na íntegra clicando aqui a partir da página 31.

Programa de Locação Social

O Programa assegura às famílias interessadas, e que se enquadrarem nas condições do programa, um valor correspondente de até 50% do valor do aluguel, desde que não ultrapasse o valor de R$ 1 mil reais.

O programa visa fomentar a formação de um parque residencial de locação acessível por meio da promoção da oferta, da requalificação de imóveis parados, da aquisição, da produção e do aproveitamento de imóveis vagos e ociosos.

A União liberou apoio à estruturação com destinação de R$ 6.456.698,82, através de parceria público-privada com construtora e o município. Também há parceria com parcela fixa, pelos serviços de assessoramento técnico, com a Caixa no valor de R$ 1.480.478,27.

*Com informações de Comunicação PREFCG