Anavitória sobe ao palco neste domingo, em Campo Grande

"MS ao Vivo" terá mais uma edição em Campo Grande neste domingo (13), recendo uma das duplas de maior sucesso do país do MPB, Anavitória, a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas.

Com entrada franca, a abertura do evento, pomovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, ficará por conta da banda regional Vozmecê, formada pelo casal Namaria Schneider e Fattori, com muita musicalidade, poesia, reflexão e êxtase por onde passa.

Natural de Mato Grosso do Sul, o duo já espalhou sua música por 17 Estados brasileiros através da arte de rua e estilo de vida nômade, em suas temporadas morando em uma Van Motorhome.

Confira no link a participação da dupla no CBN Cultural do dia 30 de Junho.

Desde que lançou seu primeiro álbum em 2016, a dupla Anavitória acumula conquistas: shows lotados de norte a sul do País; dois Grammy Latinos; turnês pelos Estados Unidos e Europa; ; feats com Matheus & Kauan, Projota, Vitor Kley, Sandy, Lenine, Nando Reis e Duda Beat; além da segunda posição em número de streamings acumulados no gênero pop nas plataformas de música.

O nome artístico do duo, Anavitória, foi criado por seu empresário Felipe Simas com o intuito de evitar que elas fossem rotuladas como uma dupla sertaneja. Apesar disso, a música do duo tem alguma influência do sertanejo, bem como da MPB. As principais referências do duo são artistas como Mallu Magalhães e Nando Reis.

O projeto MS ao Vivo é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura e Sesc MS, com o apoio do das empresas 067 Vinhos, Coco Bambu e Sicredi.

*Com informações do Governo do Estado