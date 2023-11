André faz acenos para o PSDB

O dinamismo da política pode provocar uma reviravolta nas eleições em Campo Grande. O ex-governador André Puccinelli, do MDB, que está em plena pré-campanha para prefeito da Capital surpreendeu, como sempre faz, admitindo a hipótese de apoiar o deputado federal Beto Pereira, do PSDB, para a sucessão da prefeita Adriane Lopes, do PP. Esta aliança teria uma contrapartida. André quer o apoio dos tucanos na disputa para o Senado nas eleições de 2026.

Como André nunca diz estar atrás de aliados, mas que é procurado por eles, acenou para os tucanos indicarem um vice. Ou seja, as declarações do ex-governador mais confundem do que explicam. Uma hora sinaliza a possibilidade de apoiar o PSDB e depois fala em querer um vice tucano na sua chapa. “Eu sou líder das pesquisas”, comentou ele, hoje pela manhã.

André tem conversado com o seu ex-algoz e comandante-em-chefe do PSDB em Mato Grosso do Sul, ex-governador Reinaldo Azambuja, para tratar das eleições em Campo Grande e no interior. Os dois deverão acertar alianças em vários municípios. Mas o pleito da Capital é o ponto mais controverso. Todos querem apoio de todos e nem todos querem abrir mão da cabeça de chapa.

“Do mesmo jeito que eles querem que os apoiem, aceito vice deles . A proposta vale para ambos os lados . Estou liderando as pesquisas”, ressaltou André Puccinelli.

