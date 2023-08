André faz teste de popularidade para entrar na corrida eleitoral

Depois do fracasso na disputa pelo Governo do Estado, quando ficou fora do segundo turno, o ex-governador André Puccinelli começou a percorrer os bairros de Campo Grande para mostrar o que fez e o que deveria ser feito para melhorar a situação da periferia. Ele passou a explorar a sua caminhada pelos bairros nas redes sociais. Tudo começou de forma amadora. Mas como a repercussão foi grande, André contratou uma equipe para trabalhar melhor as visitas aos bairros.

Como notou estar com popularidade em alta, André ficou animado em entrar na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. Até então ele não tinha esse plano, porque achava uma “fria” assumir uma prefeitura quebrada financeiramente.

Mas mudou de ideia depois de medir a temperatura da sua popularidade. Ele tem conversado com seus parceiros de partido para avaliar seriamente a sua pré-candidatura a prefeito.

Ele tem dito que não tem dinheiro e nem a estrutura da prefeita Adriane Lopes (PP) e do deputado federal Beto Pereira (PSDB). Mas tem sola de sapato para percorrer os bairros.

Confira na íntegra: