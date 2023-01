André Tristão estreia solo com ingressos esgotados

Nesta sexta-feira (27) conversamos com o ator, professor e diretor de teatro André Tristão, que estreia hoje o espetáculo ‘Eu Preciso Que Vocês Me Escutem’, às 20h, no Armazém Cultural. Com entrada gratuita, os ingressos estão esgotados, mas terá uma nova oferta a partir das 12h.

O espetáculo, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de janeiro e 03, 04 e 05 de fevereiro, vai abordar discussões sobre borramentos das fronteiras entre as linguagens (Dança/Teatro), ocupação e interação da obra com espaços arquitetônicos da cidade, a partir do estudo da presença cênica e treinamentos corporais por meio da Técnica Klauss Vianna, cuja uma de suas abordagens é a potencialização do corpo cênico.

Confira a entrevista completa:

O solo, que está sendo produzido desde setembro de 2022, tem direção de movimento da renomada professora doutora Jussara Miller (SP); assistência de direção de movimento de Dora de Andrade (MS), textos de Giordano Castro (PE), Raquel Naveira (MS) e Ewerton Goulart (MS); provocação de cena de Ligia Prieto (MS); produção audiovisual de Helton Pérez (MS) e produção musical de Julio Queiroz.