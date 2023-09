Anel viário de Itaporã será construído

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul contratou nesta segunda-feira (25) a obra de implantação e pavimentação asfáltica de estradas vicinais de Itaporã. O trecho contratado tem 13,83 quilômetros de extensão e liga a MS-156 à MS-157, correspondendo à construção de dois segmentos do anel viário da cidade.

O investimento total da obra é de R$ 55,3 milhões, provenientes de recursos próprios do governo estadual. O prazo de execução é de 270 dias consecutivos, contados após a assinatura da ordem de serviço.

A obra ainda contempla a construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego Sardinha.

O anel viário de Itaporã é uma demanda do município há pelo menos seis anos. A obra vai retirar da área central o tráfego de veículos pesados, como caminhões e carretas, melhorando o trânsito para veículos de passeio e pedestres.