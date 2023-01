Ano começa com feminicídio e outros casos de violência doméstica

Naiade Aparecida Gutterres Weidas, 35 anos, foi morta após ter sido atingida por dois disparos de arma de fogo. O principal suspeito do crime é o marido da vítima. Ela morreu perto da virada do ano, no bairro Guatós, em Corumbá. Os tiros atingiram o tórax e as costas de Naiade.

Quando ela foi morta, havia um instalador de ar condicionado na residência do casal. O trabalhador não estava no local dos disparos, mas fazia serviço na casa e ouviu os tiros no final da tarde de sábado (31).

O marido da vítima chegou a pedir ajuda para colocar Naiade dentro do carro. Logo depois, saiu do local. A testemunha, com medo do que tinha presenciado, fugiu e posteriormente prestou depoimento à Polícia Militar e Polícia Civil.

Trajeto

O marido de Naiade foi até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que fica próxima a residência, retirou a vítima do veículo e a deixou na frente da unidade de saúde. O homem chamou um servidor de plantão e fugiu do local. Na UPA, funcionários acionaram a Polícia Militar para atender o feminicídio. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a morte e procura o suspeito do crime.

A Polícia Militar tem a identificação do homem e está com equipes de rua em alerta para atender denúncias sobre o paradeiro do suspeito, que podem ser feitas pelo disque 190.

Virada de ano trágica

Naiade não foi a única mulher vítima de violência em Corumbá durante essa virada do ano. Na madrugada de domingo (01), no bairro Popular Nova, um homem de 36 anos invadiu a casa da cunhada para retirar do local o filho de 6 anos à força.

A mãe da criança, 33 anos, tentou resistir e a criança chegou a ser puxada pela perna. Mais cedo, a mulher foi agredida pelo homem com xingamentos, puxão de cabelo e atingida por uma corrente de ferro.

O casal não estava passando a virada do ano juntos por conta dessa violência que havia ocorrido mais cedo. A Polícia Militar deteve o homem e o encaminhou para a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Também na madrugada de domingo, uma mulher de 32 anos foi ferida a facadas na mão pelo namorado, de 26 anos. Esse caso ocorreu no Jardim dos Estados. Pessoas que estavam próximas agrediram o suspeito. A Polícia Militar prendeu o homem e o encaminhou para a Polícia Civil.