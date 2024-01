Anotar objetivos aumenta em 40% chance de realização

Organizar a rotina e se manter atualizado o ano todo com os compromissos tem se tornado um desafio cada vez maior, especialmente, para quem está com a agenda lotada. E fazer o uso estratégico das tecnologias em favor do resultado tem sido um dos principais desafios da humanidade, nos últimos anos. No Jornal CBN CG, desta sexta-feira (19), o diretor comercial da Digix, Diego Ferreira deu dicas de aplicativos e falou que a simples atitude de anotar os objetivos, aumenta a chance de realização.

“Estudos apontam que só escrever, aumenta a chance em 40% de realizar o planejamento. Um levantamento do Statistic Brain Research aponta que 50% das pessoas que fazem planos para o ano acabam desistindo já no mês de fevereiro. A principal causa desse fenômeno é a falta de planejamento".

Entre as ferramentas gratuitas disponíveis na loja de aplicativos do celular estão: Trello, Bussines Inteligent, Microsoft 365 e e-mail calendário. Acompanhe a entrevista completa.