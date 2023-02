Anta é socorrida pela PMA com perfurações de arma de fogo e arranhões

Policias Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste foram acionados pelo proprietário de um lote, localizado no Assentamento São Francisco, no município de Rio Verde de Mato Grosso (MS), a aproximadamente 30 km da cidade, no meio da manhã desta Domingo (12), devido a um animal silvestre da espécie Tapirus terrestirs (anta), que aparecera ferido e muito debilitado em sua propriedade.

A equipe da Policia Militiar Ambiental (PMA) foi ao local e o comunicante afirmou que a anta já havia surgido na propriedade na noite sábado (11), porém, havia desaparecido. Na manhã de Domingo o animal reapareceu e caiu dentro de um açude, quando ele percebeu melhor os vários ferimentos no animal. A equipe, com ajuda dos assentados, capturou e retirou o animal de dentro do açude, que possui lâmina d'água de aproximadamente 70 m², e verificou que ele apresentava vários ferimentos pelo corpo compatíveis por perfurações de arma de fogo, bem como arranhões que se assemelhavam a travessia de cercas de arames farpados, possivelmente adquiridos durante a fuga dos caçadores.

A anta, um macho jovem, estava extremamente debilitada pelos ferimentos, o que demonstrava que havia sido vítima dos tiros a cerca de pelo menos sete dias, pois as feridas já estavam tomadas por larvas. A debilidade era tanta, que o animal que deveria pesar uns 150 kg, se sadio, pesava apenas cerca de 70 kg. Os Policiais encaminharam a anta urgentemente ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, onde ela recebe atendimento médico veterinário.

*Con informações de ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL