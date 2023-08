Antes da chuva, Campo Grande registrou 29 focos de queimadas nesta sexta-feira

De acordo com Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 24 horas, 299 focos de queimadas. Só em Campo Grande foram 29. O município foi o terceiro com o maior numero de registros de sexta para sábado (18 e 19).

Em primeiro lugar, o município com o maior número de focos registrados foi Rio Brilhante, com 61. O número corresponde a 20,4% de todos os pontos de queimada em Mato Grosso do Sul. Ainda apareceram no ranking, em segundo lugar, Porto Murtinho com 55 focos. Ao todo, 33 municípios aparecem na lista do INPE.

Nessa sexta-feira (18), um incêndio de grande proporção atingiu uma área de mata na saída para Sidrolândia, na BR-060. O local fica próximo a um frigorífico e a um cemitério. Para controlar as chamas os bombeiros foram acionados. Mesmo com a queimada, a rodovia permaneceu livre.