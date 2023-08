Antônio Ferreira Barbosa, pai da prefeita Adriane Lopes, morre aos 71 anos

Morreu nesta segunda-feira (21), aos 71 anos, o pai da prefeita de Campo Grande Adriane Lopes, Antônio Ferreira Barbosa. Em razão do falecimento, as agendas públicas de Adriane marcadas para o período da tarde foram adiadas. Entre os compromissos estava o lançamento da pedra fundamental do Parque Turístico Municipal de Campo Grande – Cachoeiras do Ceuzinho, previsto para as 15 horas. O compromisso fazia parte da programação em comemoração aos 124 anos da Capital, celebrado no próximo sábado, dia 26.

Desde a confirmação da morte, através da redes sociais da prefeita, vários pessoas tem se manifestado em solidariedade a família. Ainda não há confirmação sobre o local do velório e enterro.