Confirmada nova titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

Após quase 30 dias do anúncio dos novos secretários estaduais, o governador Eduardo Riedel (PSDB) confirmou a Defensora Pública-Geral de MS, Patrícia Elias Cozzolino, como titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead) nesta quarta-feira (25).

Patrícia Cozzolino foi cedida ao Governo de MS para o cargo e agora será responsável por importantes programas sociais, como “Mais Social” e “Energia Social: Conta de Luz Zero”.

“Ela vai assumir um cargo estratégico no Estado para defender as pessoas mais vulneráveis. Escolhemos a Patrícia por ter total competência e capacidade para conduzir a pasta, que tem programas essenciais de transferência de renda, mas que queremos ir além, ousar muito mais”, afirmou o governador.

No dia 27 de dezembro, sem divulgar o nome da nova secretária, Riedel havia informado que que ela somente assumiria a pasta em fevereiro por conta de compromissos pessoais. Neste mês, a secretária-adjunta, Elisa Nobre, assumiu o cargo interinamente e, agora, vai administrar a Secretaria Executiva de Direitos Humanos, ligada à Sead.

Riedel elogiou a coragem de Patrícia em deixar a chefia da Defensoria Pública para assumir este novo desafio. O governador se reuniu com o Conselho Superior da Defensoria Pública nesta quarta-feira (25) e pediu, pessoalmente, a cedência de Patrícia Cozzolino para fazer parte do Governo do Estado.

“Foi uma decisão difícil e até demorada, onde aceitei este desafio para trabalhar principalmente para atender a camada de extrema pobreza da população. Fiz esta escolha para ter a oportunidade de expandir ainda mais o serviço que fazia na Defensoria”, declarou a Patrícia, que estava no cargo de defensora pública-geral desde maio de 2021.

PERFIL DA NOVA SECRETÁRIA DA SEAD

Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira é graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso e professora convidada em diversos cursos de pós-graduação. Doutora em direito processual civil pela PUC/SP, mestra em direito constitucional e especialista em direito processual penal.

Entrou na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em 1997 e atuou como defensora em Rio Verde de Mato Grosso, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Campo Grande. Foi Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública e primeira subdefensora-geral do Estado.