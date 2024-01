Nesta quarta-feira (31), o mercado financeiro vive a expectativa do posicionamento do Banco Central dos Estados Unidos quanto a sua taxa de juros. A tendência apontada por especialistas é de manutenção do índice.

No entanto, no Brasil hoje também o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) deve indicar um possível corte na taxa básica de juros, a Selic. Acompanhe a avaliação do colunista da rádio CBN CG, João Soares.