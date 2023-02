Anvisa proíbe a venda de todas as pomadas para modelar e trançar cabelos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na diário oficial da União na manha desta sexta-feira (10), uma resolução proibindo todas as pomadas de serem vendidas e utilizadas por profissionais da beleza. A medida é preventiva e ficará em vigor até que as investigações sejam concluidas, até lá esse produtos não devem ser utilizados. Amedida foi tomada após o recebimento de relatos de casos com efeitos indesejáveis ocasionados por produtos para trançar e modelar cabelos.

Entre os efeitos notificados estão cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. A agência também publicou alertas orientando sobre o uso e resoluções suspendendo produtos irregulares. As reclamações ocorreram, principalmente, com pessoas que tomaram banho de mar, piscina ou mesmo chuva após terem feito o uso dos produtos.

A decisão é uma medida preventiva e temporária e ainda não existe determinação de recolhimento, mas o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso.

Para Helder Carvalho, trancista a 8 anos a medida é preocupante "Nós usamos a pomada pra nos auxiliar nos trabalhos, e com a aparição dos casos de cegueira torna tudo mais complicado em saber em qual produto confiar e o que usar", Afirma. Para ele essa é uma medida necessária, e reitera "essa prevenção é importante, porque é preocupante você trabalhar com algo que pode deixar o cliente e pessoas próximas cegas"

Na publicação a Anvisa também faz recomendações aos consumidores e profissionais que utilizam desses produtos:

Aos Consumidoes

- Não use ou adquira esses produtos

- Se fez o uso recente, lave os cabelos com cuidado (sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, pra que o produto não entre em contato com os olhos)

- Em caso de contato acidental com os olhos, laveimediatamente com água em abundância

- Em caso de qualquer efeito indesejado procure imediatamente o serviço de saúde mais príximo de você

- em caso de efeito indesejado, notifique o caso à Anvisa por meio do Link

Aos profissionais

- Não utilizem esses produtos em nenhum cliente

- O manuseio do produto também pode trazer risco aos aplicadores

- Não comercialize esses produtos enquanto a medida estiver em vigor