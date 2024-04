Anvisa restabelece proibição de venda de álcool 70% líquido em todo país, a partir do dia 30

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) restabeleceu em todo país a determinação que proíbe a venda de álcool líquido com percentual igual ou superior a 54 GL - equivalente ao 70% - em estabelecimentos comerciais como supermercados e farmácias.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o assessor técnico do Conselho Regional de Farmácia, Ronaldo de Jesus, explicou que as empresas têm até o dia 29 de abril para finalizar o estoque. A flexibilização, segundo Jesus, foi concedida durante o período de vigência do decreto de emergência pública em saúde, devido a pandemia da Covid-19. “Como o decreto chegou ao fim em dezembro, a Anvisa, concedeu mais 120 dias para as empresas finalizarem o estoque, o prazo termina este mês”.

Continue Lendo...

Continuarão à disposição dos consumidores as opções de álcool 70% em gel, 500ml e o álcool líquido 70% em embalagem de 50 ml em farmácias. Em supermercado será possível encontrar a venda de álcool 50%. Entre as justificativas para a proibição de recipientes maiores está o risco de acidentes com queimaduras entre os usuários.