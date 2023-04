Aos moldes do Parque dos Poderes, Lago do Amor terá via interditada para pedestres aos domingos

O entorno do Lago do Amor será interditado aos Domingos entre às 7h e 19h. O texto foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta terça-feira (18).

O projeto “Domingo no Lago do Amor” visa incentivar, em contato com a natureza, a prática de esportes, turismo, cultura e recreação, e para isso, será interditada uma via de acesso das Avenidas Senador Filinto Muller e Senador Antônio Canales.

O projeto também prevê a implantação de ciclovias no local. A fiscalização de trânsito e de segurança fica sob responsabilidade do poder executivo.

Atualmente, o entorno do Lago do Amor está sob obras de restauração após às fortes chuvas que caíram na capital no início deste ano. As obras de restauração, que começaram no início do mês devem durar 120 dias.