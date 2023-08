APAE de Campo Grande realiza a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Começa nesta segunda-feira (21), a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que, neste ano de 2023, terá como tema “Conectar e somar para construir inclusão”.

O tema visa mostrar à população que, diante da força da Era da Informação e dos impactos que a mesma causa, a conexão – por meio da comunicação interpessoal e digital – é uma ferramenta capaz de ampliar horizontes e perspectivas, permitindo, consequentemente, a união de esforços em torno de uma corrente: a construção da inclusão.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande (APAE/CG), por meio do Centro de Educação Especial Girassol (CEDEG/APAE) desenvolverá, ao longo da semana, diversas atividades para os usuários, familiares, responsáveis e comunidade.

A conexão proporciona às pessoas com deficiência e suas famílias a ter melhor conhecimento de seus direitos, além de disponibilizar formas acessíveis de se comunicar com a sociedade como um todo, a exemplo dos inúmeros canais de comunicação digital: redes sociais, podcasts, lives, blogs, sites, aplicativos de mensagens instantâneas, entre outros.

Sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma campanha anual, desenvolvida de 21 a 28 de agosto, pela Federação Nacional das APAEs, desde 1963.

A data de 21 a 28/8 foi instituída pela Lei nº 13.585/2017 e visa ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

Confira a Programação da APAE/CG:

21/8:

8h – Abertura no Anfiteatro do CEDEG/APAE – Avenida Joana D’arc, 1450, Bairro Santa Branca.

9h30 – Panfletagem sobre a divulgação da semana, no centro.

22/8:

– Vídeo nas Redes Sociais sobre o Programa de Educação Profissional

8h e 14h – Mesa Redonda com os jovens e a Assistente Social da FEAPAEs/MS, Gislaine Martins.

23/8:

9h e 14h – Palestra Educação Profissional e Mercado de Trabalho para pessoas com deficiência intelectual – Psicólogo Jonathan Froner.

24/8:

9h e 14h – Palestra “Assistência Social e a inclusão digital nos diferentes ciclos de vida”, com as Assistentes Sociais Andrea e Vanderlene.

25/8:

– Confraternização dos Alunos

9h e 13h – Mesa Redonda com atividades lúdicas de interação das famílias e o lançamento do documento norteador das famílias, com a Professora Mestra Fabiana Maria das Graças, vice-presidente da FEAPAEs/MS.

*Com informações de Assessoria