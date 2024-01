Apesar do calor, possibilidade de tempestade é destaque em MS

Em todo o Estado, a previsão para esta quinta-feira (11) é de sol com variação de nebulosidade e probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as altas temperaturas durante o dia, somado ao deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul.

Alerta

O Estado segue em alerta para tempestades. Ao todo, 33 municípios de Mato Grosso do Sul podem ter chuvas intensas, com rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h. É esperada chuva entre 20 e 30 mm/h.

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange os municípios de Campo Grande, Corumbá, Paranaíba e Três Lagoas, além de cidades vizinhas.

Previsão

Em grande parte do Estado as temperaturas mínimas variam entre 23°C e 26°C e a máxima pode atingir os 35°C. Contudo, em especial na região sudeste a mínima varia entre 28°C e 39°C. Já em Campo Grande os termômetros varia entre 23°C e 32°C.

Os ventos atuam com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, as rajadas podem ultrapassar esse velocidade de 60 km/h.

*Com informações do Governo do Estado