Apicultura, estiagem e efeitos do relatório oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos EUA

O apicultor e médico veterinário, Gustavo Bijos, participou do CBN Agro deste sábado (15) e falou sobre o mercado do mel e os cenários da produção de Mato Grosso do Sul.

Ruan Sene, analista de mercados da Grão Direto, falou sobre os efeitos do relatório de oferta e demanda, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que na quinta-feira reduziu para 111,70 milhões de toneladas a produção de soja dos EUA o que trouxe impacto positivo no mercado.

Renato Foroni, consultor especialista agronômico, em sua participação no CBN Agro, destacou os efeitos negativos da estiagem nas áreas de produção do Brasil e quais estratégias no uso de fertilizantes, podem ser aplicadas para minimizar o cenário.

