Aplicação da Vacina contra Covid-19 acontece em mais de 50 unidades na capital

A vacinação contra a Covid-19 acontece em mais de 50 locais durante a manhã e tarde em Campo Grande. As doses estão disponíveis para todos os públicos estabelecidos no calendário da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Na última semana, a secretaria ampliou a vacinação com a vacina bivalente para novos públicos. Além dos idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais já podem receber o novo reforço.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para receber o reforço é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

A vacina bivalente, produzida pela Pfizer, foi especialmente produzida em cima de duas variantes da Ômicron, da última grande onda que tivemos no Brasil e que até hoje são as responsáveis pelo maior número de casos. Os frascos se diferenciam dos demais por terem a cor da tampa cinza.

Já a monovalente é a vacina que vem sendo utilizada durante toda a pandemia. Para a estratégia de vacinação contra a covid-19 ela tem como base o vírus original do coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o patógeno responsável pelo covid-19. Por isso, são chamadas de vacinas ancestrais.

Quais são os públicos imunocomprometidos?

Transplante de órgãos sólidos ou medula óssea;

HIV;

Doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóides

em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de predinisona ou equivalente por

pelo menos 14 dias;

Uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão;

Imunodeficiências primárias;

Doença renal crônica em hemodiálise;

Tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos contra câncer nos últimos seis meses;

Neplasias hematológicas

Demais públicos

A vacinação segue disponível para crianças de seis meses a menores de 1 anos sem comorbidades, crianças de 1 a 2 anos com comorbidades e pessoas de 03 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme calendário pré-estabelecido pela Sesau.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar o carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Durante a semana, a vacinação é os testes para detecção da Covid-19 são disponibilizados nas 74 unidades básicas e de saúde da família, seguindo cronograma da Sesau.

Onde encontrar a vacina?

Segunda a sexta-feira

Horário de vacinação – 7h30 às 11h e 13h às 16h45

Bandeira

USF Moreninhas

USF Itamaracá

USF MAPE

USF Moreninha

Centro

UBS 26 de Agosto

USF Vila Corumbá

USF Vila Carvalho

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

Imbirussu

USF Serradinho

USF Silvia Regina

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

UBS Lar do Trabalhador

UBS Popular

USF Aero Itália

USF Sírio Libanês

USF Ana Maria do Couto

USF Albino Coimbra

Lagoa

USF Vila Fernanda

USF Batistão

USF São Conrado

USF Antártica

C.F Portal Caiobá

USF Tarumã

USF Oliveira

USF Caiçara

UBS Buriti

USF Bonança

USF Santa Emília

USF Coophavilla

Segredo

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaléia

USF Estrela do Sul

USF Vila Cox

UBS Coronel Antonino

USF Vida Nova

Anhanduizinho

USF Jockey Club

USF Anhandui

UBS Dona Neta

C.F Iracy Coelho

USF Parque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Botafogo

USF Los Angeles

USF Paulo Coelho Machado

UBS Pioneira

*Com informações de SESAU