Aplicativo gratuito conecta catadores de recicláveis e geradores de resíduos

No Dia Mundial do Meio Ambiente, o Jornal CBN Campo Grande traz a discussão sobre a gestão dos resíduos sólidos, considerado um desafio para os municípios que recebem um grande volume de materiais descartados.

Em Campo Grande, este ano, o volume total de resíduos recolhidos pelo serviço público de coleta se aproxima das 24,5 mil toneladas a cada mês. Deste total apenas quase 532 toneladas se referem aos materiais recicláveis.

Os números são da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), baseado nos dados da execução dos serviços, que realiza também a coleta seletiva em dias e horários específicos, nos bairros da Capital.

De um lado, o Poder Público na execução da coleta e de outro iniciativas da sociedade também contribuem para a práticas ambientalmente corretas. O Cataki, um aplicativo nacional e gratuito, criado em 2017, conecta catadores de materiais recicláveis e geradores desses materiais. Na Capital, são 136 geradores e 22 catadores cadastrados.

O Jornal CBN Campo Grande também recebeu o promotor de Justiça e diretor do Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Luciano Loubet.

Confira a reportagem e a entrevista na íntegra: