Após anúncio de greve, servidores da Santa Casa recebem pagamento

Após realizarem assembleia geral nesta quarta-feira (10) e decidirem pelo início da greve em 72 horas, todos os servidores da Santa Casa em Campo Grande receberam o pagamento do salário atrasado do mês de dezembro. Informação foi confirmada em nota oficial enviada pelo hospital. A prefeitura da capital confirmou que o repasse foi possível após recursos do Governo Federal e Estadual serem creditados hoje no Fundo Municipal de Saúde.

No início da manhã, o Governo do Estado já havia anunciado que "questões burocráticas de início de ano atrasaram o repasse", mas que a previsão era de que o pagamento da quantia de R$ 9.047.314,70 seria feito até a próxima semana.

Em nota, a gestão municipal informou que, por meio de repasses federais e estaduais, "no final da manhã o município já efetivou o repasse para a Santa Casa de cerca de R$ 20 milhões do componente pré- fixado. É importante ressaltar que o convênio do município com o hospital é para prestação de serviços e a gestão financeira e manutenção do pagamento dos funcionários cabe à instituição".

Mais de 3,5 mil profissionais estavam sem o salário do mês passado e já estavam organizados para iniciarem a greve na próxima semana.

De acordo com o presidente do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul (Sintesaúde/MS), Osmar Gussi, o atraso no pagamento já estava trazendo grandes transtornos aos trabalhadores e algumas famílias chegaram a ter dificuldades de comprar alimentos. “Muito difícil os trabalhadores só têm essa renda Já temos relato de mães que não tinham o básico como arroz e feijão para alimentar seus filhos em casa”.

Em nota, a Santa Casa de Campo Grande informou que "as Diretorias Corporativa e Executiva valorizam e reconhecem o trabalho dos trabalhadores da Santa Casa, elementos fundamentais da prestação de um serviço de qualidade à população. E reforça o seu compromisso em continuar em constante diálogo com as autoridades competentes, buscando sempre soluções e alternativas para agilizar o processo de liberação dos recursos contratuais".