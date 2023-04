Após mais de 100 dias de governo, Eduardo Riedel apresenta resultados e metas para a gestão estadual

Nesta segunda-feira (24), a gestão do governador Eduardo Riedel completou exatamente 114 dias. O evento em comemoração aos 100 dias, considerado tradicional, foi substituído pela apresentação do planejamento da gestão para o ano de 2023. No auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com presença de autoridades, representades do poder público e de diversos segmentos do estado, foi apresentada a chamada agenda de governança, baseada na inclusão, tecnologia e desenvolvimento com sustentabilidade, pilares do governo do estado.

O governador reassumiu compromissos feitos durante a campanha eleitoral, apresentou resultados e definiu novos objetivos para Mato Grosso do Sul.

"Tem muita coisa em andamento, no curto, médio e longo prazo. No curto, tem as obras que estão em andamento, com pavimentação de estradas e municípios. Está em adamento também R$ 376 milhões de investimento em saneamento básico até o final do ano de 2023. Há também a revitalização junto com a regionalização das unidades de saúde, hospitais regionais já em funcionamento e os que estão por vir [...] E até o final desse semestre a gente anuncia o mês que vamos reajustar, no segundo semestre, o 'Mais Social' de R$ 300 para R$ 450, conforme anunciamos ao longo da campanha. Além disso, como ação social, nós já prorrogamos por 14 meses a 'Conta de Energia Zero', o que beneficia 152 mil famílias. E temos muitas outras medidas previstas para o estado", explicou o governador Eduardo Riedel.

O governador falou também sobre a redução fiscal e tributária de alguns de setores produtivos do estado, entre eles, o de serviços e de itens da cesta básica.

"No dia 5 de maio, nós vamos assinar uma série de decretos e enviar algumas legislações para a Assembleia Legislativa anunciando onde especificamente estará cada uma dessas reduções. As áreas mais impactada positivamente, em termos de diminuição, é a de serviço e a cesta básica, são áreas que vão sofrer a maior redução de tributos de uma maneira geral. Esse equilíbrio é muito importante para o estado, estamos atuando para dar mais poder de compra para a população e mais competitividade para alguns setores", afirmou Riedel.

Entre os outros objetivos da gestão estadual apresentados na agenda de governança, está a educação, com 60% da rede estadual oferecendo ensino em tempo integral até o fim de 2023 e ampliação do trabalho do Centro de Operações de Segurança Integrado em 298 escolas do estado.

Além disso, a gestão também visa prevenir desvios, fraudes e combater à corrupção. Por isso, o serviço público está recebendo uma rede compliance, que funciona como em grandes empresas, apontando riscos e garantindo a correta aplicação dos recursos públicos.

Essas são só algumas das metas para a gestão, confira a Agenda de Governança completa: