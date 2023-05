Após nomeação, semana de Rose é de reuniões na Sudeco

A ex-deputada federal Rose Modesto tem semana de inúmeras reuniões em Brasília, após ser nomeada para assumir a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Centro-Oeste (Sudeco). Por telefon, ela falou com o Jornal CBN Campo Grande.

“Assumo com muita responsabilidade essa função de superintendente e com foco em trabalhar pelo desenvolvimento econômico, sempre alinhado com o desenvolvimento social, cultural, ambiental, e assim que vamos fazer do centro-oeste, principalmente do Mato Grosso do Sul um estado, uma região mais desenvolvida provocando e trazendo mais qualidade de vida para as pessoas que vivem aqui”, disse Rose ao Jornal CBN Campo Grande.

A Sudeco é a gestora do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO). Este ano, Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2.282.828.039,00 em recursos, sendo R$ 1,1 bilhão destinado ao FCO Rural e R$ 1,1 bilhão ao FCO Empresarial.

