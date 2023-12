Após perseguição, Batalhão de Choque recupera camionete roubada no Piauí

Uma camionete modelo Toyota Hilux, de cor vermelha, trafegando em alta velocidade pelo bairro Dom Antônio Barbosa, região sul de Campo Grande, chamou a atenção da polícia, por volta das duas horas da madrugada desta sexta-feira (29). Uma equipe do Batalhão de Choque que realizava patrulhamento na região tentou abordar o motorista mas ele não atendeu a ordem de parada.



Houve perseguição pelas ruas do bairro até que o veículo parou na Rua Leopoldina de Queiroz Maia. Três pessoas estavam na camionete e, ao checar a documentação, os policiais constataram que a placa do veículo era falsa. A partir da checagem do número do chassi da camionete no sistema integrado de informações policiais, foi encontrado o registro de roubo da Hilux no estado do Piauí.

Placas originais estavam na carroceria do veículo

As placas originais da camionete foram encontradas embaixo da capa de proteção da carroceria. Além disso, o motorista A.F.L.L, de 29 anos, era foragido do sistema prisional. Ele contou aos policiais que recebeu o veículo de um terceiro, como garantia para o pagamento de uma dívida no valor de R$ 3 mil.

O motorista foi preso em flagrante e será encaminhado novamente para o presídio, além de responder ainda pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. As outras duas pessoas que estavam com o condenado, um rapaz de 19 anos, e uma jovem de 18 anos, foram encaminhados para a delegacia como testemunhas do caso.