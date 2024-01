Após restrições por causa da Covid-19, HR flexibiliza medidas

Após adotar medidas restritivas por conta de casos de Covid-19 em colaboradores, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul começa a flexibilizar as medidas adotadas no início da semana, quando restringiu visitas, suspendeu as cirurgias eletivas e adotou o uso obrigatório de máscaras.

Nesta quinta-feira (18), segundo a unidade hospitalar, foi retomada a visitação nos três horários para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), sendo das 11h às 11h30; das 17h às 17h30 e das 20h30 às 21h.

“As cirurgias eletivas voltarão a ser realizadas a partir da próxima segunda-feira (22). Está mantida a recomendação do uso de máscaras nas áreas assistenciais”, conforme a nota enviada.

Restrições - As medidas restritivas começaram na segunda-feira (15), após vários casos de Covid-19 em funcionários da unidade hospitalar. Alguns profisisonais relataram à equipe da CBN Campo Grande como se sentiram com a doença. O hospital não informou quantos profisisonais foram afastados do trabalho.

Uma das profissionais, que preferiu não se identificar, relatou à reportagem que o afastamento ocorreu assim que houve o diagnóstico. "No mesmo dia que eu positivei, já passei pelo médico e fui medicada, o protocolo certinho. Segui os cuidados em casa, repouso, hidratação, e estou me sentindo melhor", disse.