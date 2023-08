Após tour, apresentadores do programa 'Fim de Expediente' ficam encantados com o Bioparque Pantanal

Antes do início do programa ‘Fim de Expediente’, os apresentadores, José Godoy, Dan Stulbach e Teco Medina fizeram um tour no maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal, de onde será transmitido ao vivo o programa.

O escritor e crítico literário, José Godoy, mesmo ficou encantando com o ponto turístico sul-mato-grossense. “Eu já visitei vários aquários do mundo, mas esse daqui é impressionante, incrível”.

O economista, Teco Medina, afirmou que o Bioparque é o lugar perfeito para a realização do programa. “Vai ser demais o programa. [...] O aquário é maravilho, a cidade também é maravilhosa. Ainda não deu pra conhecer muito, mas vamos conhecer após o programa".

Um dos convidados do programa, o preparador físico e apresentador do programa CBN Bem-estar e Movimento, Marcio Atalla, mesmo já conhecendo Campo Grande, foi a primeira vez que ele visitou o bioparque e ficou impressionado com a estrutura. “É lindo demais, é emocionante. Eu não fazia ideia da existência do aquário, é coisa de primeiro mundo, muito estruturado, muito bonito”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe o programa: