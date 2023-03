Após três meses, prefeitura oficializa contratos para obras no Lago do Amor e na José Antônio

A prefeitura de Campo Grande publicou em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira (29), os contratos de emergência para a reparação da Avenida Senador Filinto Muller, em frente ao lago do amor, e da Rua José Antônio, sobre o Córrego Prosa, que sofreram estragos devido às fortes chuvas no começo de 2023.

A empresa responsável pela reparação na José Antônio será a Engevil Engenharia Eireli, que fará a recuperação estrutural do canal. O valor do contrato será de R$ 710.863,04. Já a empresa responsável pela recomposição estrutural do aterro, vertedouro, muro de contenção e seus complementos no Lago do Amor será a CCO Infraestrutura Ltda, cujo o valor será de R$ 3.880.427,10. Ambos os contratos têm a validade de 90 dias.

No dia 4 de janeiro a pista lateral da Av. Senador Filinto Muller desmoronou devido às chuvas que caíram na capital. No dia 31 de janeiro foi a vez da ponte que fica no cruzamento da José Antônio com a Fernando Corrêa ser interditada e isolada, para evitar acidentes.