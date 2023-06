Apreensão de 2021 em Dourados desencadeia operação contra contrabandistas do Sul do País

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta querta-feria (21), a operação “Agropoison”, com o objetivo de neutralizar organização criminosa responsável pela aquisição e logística de transporte de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

A investigação começou a partir de um flagrante de contrabando de agrotóxicos ocorrido em julho de 2021, lavrado na Delegacia de Polícia Federal de Dourados. No decorrer das investigações, foram lavrados outros dois flagrantes, um em Dourados e outro em Sinop (MT).

A operação Agropison consistiu na execução de 7 (sete) mandados de busca e apreensão e 2 (dois) de prisão temporária para os líderes da organização criminosa todos expedidos pelo Justiça Federal de Dourados, além do bloqueio patrimonial de todos os bens imóveis, veículos, contas bancárias dos alvos e pessoas jurídicas identificadas no esquema, o que motivou o bloqueio patrimonial de todos os bens imóveis, veículos e contas bancárias dos alvos.

Agora a Polícia Federal cumpre os mandados nas cidades de Palotina (PR), Toledo(PR) e Porto Alegre (RS) contando com a participação de 21 (vinte e um) Policiais Federais.

Ocorreu também uma prisão em flagrante por fabricação e alteração de armas de fogo e munições de um dos indivíduos sobre o qual recaia mandado de prisão temporária.

As investigações evidenciaram a existência de uma Organização Criminosa bastante estruturada, que se utiliza de pessoas jurídicas criadas exclusivamente para o crime, “laranjas”, cooptação de pessoas para o transporte e ocultação de cargas lícitas.

Estima-se que a Orcrim tenha movimentado valores superiores a R$ 2 milhões somente durante o período em que era investigada.

Os investigados respondem pelos crimes de organização criminosa e contrabando, previstas nos art. 2º da lei 12.850/13 e art. 334-A do Código Penal, com penas que somadas podem chegar a 13 (treze) anos de reclusão.



Operação

O nome da operação faz alusão ao veneno utilizado no campo representado pelo agrotóxico contrabandeado do Paraguai, que não possui certificação legal e não pode ser utilizado no País, trazendo risco a saúde e plantações.