Aprenda a fazer sanduíches de pernil

A receita do sanduíche de pernil da Cris você ouve no podcast. Mas abaixo segue uma outra versão também muito saborosa de sanduíche de pernil. Esta aprendi no blog da utilplast, e é bem prática, aprenda.

Sanduíche de pernil

1 colher (sopa) de azeite

4 dentes de alho amassados

3 tomates sem pele e sementes picados

2 cebolas cortadas em fatias grossas

1/2 xícara (chá) de pimentão verde picado

1/2 xícara (chá) de vinagre branco

1 colher (chá) de páprica picante

2 colheres (chá) de molho inglês

1 colher (chá) de pimenta calabresa

1 colher (chá) de sal

Em uma panela de pressão, coloque o pernil com um fio de azeite e deixe dourar um pouco. Junte o alho e a cebola e refogue até dourar bem. Acrescente os tomates, o pimentão, o vinagre, a pimenta, a páprica, o molho inglês e o sal, misture tudo e junte e 2 xícaras (chá) de água. Tampe a panela e leve ao fogo por cerca de 40 minutos, contados após iniciar a pressão. Retire do fogo, espere sair a pressão e abra a panela cuidadosamente. Acerte o sal e transfira o pernil para uma tábua. Desfie os pedaços de pernil e leve-os de volta à panela em fogo baixo para apurar por cerca de 10 minutos.

