Aprenda a fazer um delicioso Crema Catalana de Coco

Na coluna Viagem de Sabores desta quinta-feira (3), o Chef Paulo Machado ensinou a preparar o Crema Catalana de Coco. Confira a receita:

INGREDIENTES

2 xícaras (chá) de açúcar

9 gemas

3 colheres (sopa) de amido de milho

500 ml de creme de leite fresco

2 xícaras (chá) de leite de coco

MODO

Na batedeira, coloque o açúcar e as gemas e bata em velocidade alta até obter um creme branco e fofo. Retire a tigela da batedeira.

Misture a amido de milho ao leite de coco e junte ao creme de gemas. Adicione o creme de leite e misture novamente até obter um creme homogêneo. Transfira o creme para uma panela.

Leve o creme para cozinhar em banho-maria. Para fazer o banho-maria, coloque a panela com o creme sobre uma panelinha com água fervente. Deixe cozinhar em fogo baixo, com as panelas encaixadas, mexendo o creme sem parar com um batedor de arame. Uma vez no fogo, não pare de mexer o creme.

Quando engrossar, tire a panela do banho-maria e distribua o creme em tigelas de louça individuais. Deixe esfriar e leve à geladeira por no mínimo 1 hora.

Antes de servir, polvilhe um pouco de açúcar sobre o creme.

Coloque uma colher de sopa na chama do fogão para aquecer bem. Use uma luva, ou pano de prato dobrado, para não se queimar!

Encoste as costas da colher na superfície do creme para caramelizar o açúcar. Caso precise, repita esta operação até caramelizar toda a superfície, mas não deixe queimar demais o açúcar. Um maçarico de cozinha também pode ser usado para queimar o açúcar. Sirva imediatamente.

